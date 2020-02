Perleberger Lebensmittelmarkt : Discounter wird komplett saniert

Unternehmen will sich erst kurz vor Wiedereröffnung äußern. Voraussichtlich im Mai.

von Doris Ritzka

18. Februar 2020, 20:00 Uhr

Der Netto-Markt in der Perleberger Friedrich-Engels-Straße ist derzeit geschlossen. Handwerker haben hier das Sagen. Der Markt wird offensichtlich saniert und den heutigen Ansprüchen moderner Verkaufskultur angepasst. Was genau passiert, dazu will sich das Unternehmen erst äußern, „wenn die Wiederöffnung in Sichtweite ist. Dies wird voraussichtlich Mitte Mai der Fall sein“, heißt es in der Mail.