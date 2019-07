Perleberg : Druckfrisch: Flyer für das Rolandfest

von Doris Ritzka

29. Juli 2019, 11:00 Uhr

„Feuer und Flamme“ – das Programm für die Jubiläumsparty zum 150. Geburtstag der Perleberger Ortsfeuerwehr und das Rolandfest vom 13. bis 15. September steht. Druckfrisch sind jetzt die Flyer eingetroffen und die ersten wurden bereits am Freitag in der Innenstadt bei den Einzelhändlern verteilt. In dieser Woche werden der Landkreis, die Touristinformationen, öffentliche Einrichtungen, Supermärkte, Gaststätten und Hotels etc. die Stadtfest-Flyer erhalten. Dort kann man sie sich dann auch besorgen, ist von der Pressestelle der Stadt Perleberg zu erfahren.