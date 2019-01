Berge : „Einmal im Jahr ist hier in Berge Karneval“

Ohne diese Hymne geht es bei der KGB nicht. In diesem Jahr wird der 30. Geburtstag der Gesellschaft gefeiert

Was hat es mit der Kuh Elsa auf sich, wenn die Rede von der Karnevalsgesellschaft Berge (KGB) ist? Ganz einfach: Die Kuh war vor 30 Jahren beim ersten Berger Karneval das Maskottchen und ist es heute noch, sagt Nicole Ullmann vom Vereinsvorstand. Gemeinsam mit ihrer Tochter Pauline trainiert sie schon seit September einmal in der Woche mit der Minigarde der KGB für die großen Auftritte in dieser Jubiläumssaison. Pauline Ullmann probt mit der Funkengarde, der sie selbst angehört, das gesamte Jahr über.

Ihren ersten Karneval hat die KGB damals in Pirow gefeiert. Der erste Vorsitzende der Gesellschaft war Rolf Rendler. Heute steht Jürgen Neher an der Spitze der Berger Karnevalisten, die eine super Jubiläumsshow versprechen. Der erste Büttenabend findet jetzt am Sonnabend in Perleberg im Deutschen Kaiser statt. Insgesamt sind sieben Veranstaltungen geplant. Und auf jeder der närrischen Feiern erklingt die Berger Karnevalshymne: „Einmal im Jahr ist hier in Berge Karneval.“ Erich Kühn hat sie geschrieben, als der Karneval in Berge noch in den Kinderschuhen steckte. „Seither gehört die Hymne einfach immer dazu“, erzählen Nicole Ullmann und Madelaine Dierke, ebenfalls Mitglied im KGB-Vorstand.

Die Gesellschaft richtet als Geburtstagskind übrigens auch das diesjährige Präsidententreffen am 9. März aus. Dieser närrische Saisonabschluss findet in der Perleberger Rolandhalle statt.