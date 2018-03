Ernährung : Ernährung ist immer individuell

So sollte eine Eionkaufsliste aussehen – Ernährungsberaterin Anett Behrendt gibt unseren Lesern Tipps

von René Hill

25. März 2018, 14:34 Uhr

„Wer glaubt, er ernährt sich gesund, der liegt nicht immer ganz richtig“, sagt Anett Behrendt, Ernährungsberaterin am Kreiskrankenhaus Prignitz. Dabei verweist sie auf die Vielfalt des Angebotes, speziell bei Obst und Gemüse in den Supermärkten. „Ich muss nicht 14 Sorten haben, die gespritzt und behandelt sind. Leider gilt dies mitunter auch bei sogenannten Bio-Produkten, veganen oder vegetarischen Produkten, die oft Zusatzstoffe enthalten. Weniger ist mehr.“

Die Ernährungsberaterin empfiehlt, sich auf heimisches, saisonales Obst und Gemüse zu besinnen. Dabei spielen die Kohlsorten aktuell eine wichtige Rolle. Eine pauschale Empfehlung zur gesunden Ernährung gibt es nicht, denn jeder Mensch ist anders. Daher setzen Anett Behrendt und ihre Kolleginnen auf die Ernährungspyramide. Dabei gibt es die Grundsätze „frisch und vollwertig“, „Fett und Zucker reduzieren“ sowie „Ballaststoffe einbauen“. Es sei dabei ratsam, die Verpackungen in die Hand zu nehmen, um die Zutatenliste zu lesen, wie hoch sind zum Beispiel der Fett- und Zuckeranteil in den Produkten.

Mindestens 1,5 Liter sollten wir täglich trinken. Ideal sind da Mineralwasser bzw. ungesüßte Kräuter- oder Früchtetees. Täglich zwei Handvoll Obst und drei bis vier Handvoll Gemüse sorgen für die notwendigen Vitamine und Mineralstoffe. Und wer sich auf die heimischen Früchte konzentrieren will, dem empfiehlt Anett Behrendt Obst und Gemüse nach der Ernte einzufrieren: „Die Vitamine bleiben erhalten und eine portionsweise Entnahme ist möglich.“ Wichtig ist auch eine eiweißreiche Ernährung. „70 bis 90 Gramm Eiweiß – je nach Körpergröße und -gewicht (0,8g Eiweiß je Kilogramm Körpergewicht) – benötigen wir täglich“, so die Ernährungsberaterin. Bei den Milchprodukten sei es zum Beispiel so, dass „je fettärmer das Produkt, so eiweißreicher ist es“. Ebenso sei es bei Fleisch und Fisch. Diese sollten ein- bis zweimal (Fleisch) bzw. zweimal (Fisch) in der Woche auf dem Speisezettel stehen. Wobei der Seefisch zu favorisieren sei.

Viele Dinge, die gesund sind, und auch schmecken, lassen sich schnell und einfach herstellen. Anett Behrendt empfiehlt zum Beispiel folgendes: Naturjoghurt, eine Hand frisches Obst und zwei Esslöffel Nüsse, Samen oder hochwertige Getreidesorten bilden eine gute Mahlzeit zum Frühstück oder zum Abendbrot.

„Ernährung ist die eine Seite, Bewegung die andere“, sagt Anett Behrendt. „Empfohlen sind, acht bis zehntausend Schritte in den Alltag zu integrieren. Denn Bewegung ist das A und O.“ Dreimal die Woche seien zusätzliche Bewegungseinheiten von mindestens 30 Minuten zu absolvieren. Und dabei sei alles möglich, egal ob Walking, Tischtennis, Fitness oder Schwimmen, denn jede zusätzliche Bewegung/Sport zählt. Und wir kennen alle den Spruch „wer rastet, der rostet...“.

Auf Genussmittel muss nicht verzichtet werden. Mit diesen Nahrungsmitteln sollte jeder sparsam umgehen, sie in Maßen zu sich nehmen.

Abschließend weist Anett Behrendt noch darauf hin, dass die Ernährung ein individuelles Thema sei, viel komme auch auf die Lebensgewohnheiten und die physische Einstellung jedes einzelnen an.

Weitere Informationen und Termine zur individuellen Ernährungsberatung (Überweisungen durch den Hausarzt) gibt es unter 03876/303992.