Perleberger Gärtnerei der Lebenshilfe : Es blieb bei einem Glückspilz

Studenten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde wollen weiteren Versuch in Gärtnerei starten.

von Doris Ritzka

02. April 2019, 20:00 Uhr

Endlich: Am 7. Januar hatte die Gärtnerei der Lebenshilfe ihren eigenen Glückspilz, den ersten Austernpilz. Sieben Monate waren ins Land gezogen seit die Buchholzklötze mit der Pilzbrut geimpft und ein halbes Jahr lang im Schutz eines Baumes getätschelt und vor allem feucht gehalten wurden.

Studenten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung aus Eberswalde waren im vergangenen Frühsommer angetreten, in der Gärtnerei der Lebenshilfe die Pilze sprießen zu lassen. Zu fünft wollten sie eine Antwort auf die Frage liefern: Kann die Pilzzucht zu einem neuen Vermarktungszweig der Perleberger Gärtnerei in der Hamburger Chaussee werden? „In unserer Region wäre das ein echtes Nischenprodukt“, war Projektbetreuerin Daniela Dörfel überzeugt. Und eines, das durchaus gefragt ist, wie Recherchen der Studenten bei einigen gastronomischen Einrichtungen bereits ergaben. Ein saisonales Pilzangebot wäre ein Alleinstellungsmerkmal für die Lebenshilfegärtner in der Hamburger Straße.

Doch es blieb mehr oder weniger bei diesem Glückspilz, der letztlich auch nicht im Freiland, sondern im Gewächshaus geerntet wurde. Inzwischen ist der Buchenholzklotz wieder an seinem angestammten Platz unterm Baum. Doch von Austern- und Shiitake-Pilze ist nichts zu sehen. „Es war ein erstes Experiment“, betont Daniela Dörfel und macht deutlich, dass man nicht ans Aufgeben denke. Denn bereits im Vorfeld dieses Versuches stand fest, dass es in Perleberg im Jahresmittel einfach zu Trocken ist für Freilandpilze. „Letztes Jahr war es noch dazu extrem trocken und warm“, fügt die Projektbetreuerin an.

Aus dieser Erkenntnis ist nun ein neues Projekt gereift, für das sich inzwischen bereits zwei Studenten begeistert haben. „Zum einen geht es um andere Substrate“, erläutert Daniela Dörfel. Das Holz der Birke könne zwar nicht so oft wie das der Buche abgeerntet werden, aber die Pilzbrut wachse hier schneller. Letzteres gilt auch für Strohballen. „Wenn das funktioniert, setzen wir eben jedes Jahr aufs Neue Pilzbrut auf Strohballen an“, greift die Projektleiterin den Gedanken auf. Auch Kaffeesatz eigne sich ebenso, man wolle Pilzbrut in Topf und Beet testen, so die Vorstellungen. Und dabei wolle man auch andere Edelpilze ausprobieren. „Auch die Frage ob ein- oder mehrgleisig gefahren wird, soll beantwortet werden. „Untern Strich geht es darum eine Antwort auf die Frage zu bekommen, hat die Pilzzucht im Freiland wirklich bei uns Potential? Und in welchem Zeitraum ist eine wirtschaftliche Vermarktung möglich? Wenn nicht,, werden wir uns von dem Projekt verabschieden, denn unsere Gewächshauskapazitäten sind ausgelastet.“ Doch mit den beiden Studenten, die sich bereits an Ort und Stelle ein erstes Bild gemacht haben, wächst die Hoffnung auf eine eigene große Pilzernte.