Blüthen : Fassade benötigt neuen Anstrich

von mark

04. Februar 2019, 09:32 Uhr

In diesem Jahr steht die weitere Instandsetzung des Wirtschaftsgebäudekomplexes am Reitplatz in Blüthen auf dem Plan. „Wir müssen die Fassade neu machen, vom Moos entfernen und neu streichen“, erklärt Christian Gadow, Bauamtsleiter der Gemeinde Karstädt. Das beziehe sich auf den Teil des Wirtschaftsgebäudes, in dem die Landfrauen ihr Domizil haben. Für dieses Vorhaben sind im Entwurf des Haushaltsplanes 11 500 Euro eingestellt.

Auch der kleine schmale Fußweg vorm Richterturm des Reitplatzes soll instandgesetzt werden, Pappelwurzeln hatten die Steine hochgehoben.

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde bereits den Gebäudeteil mit dem Sanitärtrakt auf Vordermann gebracht. Und davor hatte die Gemeinde mit Fördermitteln den Hof zwischen Halle und Wirtschaftsgebäude pflastern lassen.