Ausfahrt : Ford T-Fans bei Perlebergs Oldtimerfreunden

von Doris Ritzka

erstellt am 16.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Das Oldtimermuseum in der Rolandstadt, das wollten sich die Ford T-Freunde, die aus der ganzen Bundesrepublik kommen, auf ihrer 25. Ausfahrt nicht entgehen lassen. So machten sie im Zuge ihrer „Modell T Party“ gestern Halt am Ziegelhof, wo sie von Oldtimerfreund Josef Gareis schon erwartet wurden. Jener lud die Ford-Enthusiasten zu einem Blick in die Perleberger Ausstellung ein, die etwa 50 Fahrzeuge und etliche Kuriositäten vom Fahrrad mit Hilfsmotor bis zu Motorrädern und Pkw offeriert und jedes Oldtimerherz höher schlagen lässt. Übrigens, der Ford T war bis 1972 das meistverkaufte Automobil der Welt und das erste, das vom Fließband kam.