Perleberg : Frauenfrühstück im „Perle-Treff“

10. Juli 2019, 09:45 Uhr

Am morgigen Donnerstag lädt das Mehrgenerationenhaus „Perle-Treff“ wieder zum Frauenfrühstück mit Galina Horn und René Schuster ein. Ab heute findet der wöchentliche Treff – bis einschließlich 1. August – in den Räumen in der Reetzer Straße 73 statt. Beginn ist um 9 Uhr.