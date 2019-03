Kehrberg : Frühlingsfest in Kehrberg

von svz.de

25. März 2019, 10:22 Uhr

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kehrberg laden am 30. März zu ihrem Frühlingsfest ein. Das Feuerwehrgerätehaus ist an diesem Tag geöffnet und kann besichtigt werden. Das eigentliche Fest findet auf dem Platz am Dorfgemeinschaftshaus statt. Hier gibt es nach Kaffee und Kuchen, Wettkämpfe für die Kinder, die Feuerwehr wird sich vorstellen und es gibt die Möglichkeit zur Bemalung österlicher Keramik. Unterstützt werden die Kameraden bei der Durchführung des Frühlingsfestes vom Förderverein der Kehrberger Kirche.