Tierpark Perleberg : Für Wölfin wird neues Zuhause gesucht

Tierpark holt sich im Wolfszentrum bei Bremen professionelle Tipps für das neue Sicherheitskonzept.

von Doris Ritzka

24. April 2018, 12:00 Uhr

Die etwa drei Jahre alte Wölfin, die vor 14 Tagen aus der Anlage im Perleberger Tierpark ausgebüchst war, wurde am Sonnabend wieder eingefangen (der „Prignitzer“ berichtete). Mittels Narkoseblasrohr wurde das Tier auf dem Gelände betäubt und fiel hier, konkret an der Bärenanlage, auch in den Schlaf. Inzwischen hat die Wölfin längst ausgeschlafen, doch das Quarantänegehege wird vorläufig erst einmal ihr Zuhause bleiben, wie Tierparkleiter Michael Niesler berichtet. Als Veterinär hat er übrigens auch die Wölfin narkotisiert, damit sie dann problemlos ihr Domizil auf Zeit beziehen konnte.

Warum muss das Tier aber erst einmal in Quarantäne, und wie lange? „Auch wenn wir noch zusätzliche Drähte gespannt haben, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Wölfin wieder versuchen wird, den Zaun zu überwinden“, erläutert Michael Niesler. Das haben ihnen auch die Kollegen vom Tierpark Kunsterspring bei Neuruppin, wo man ebenfalls Wölfe hat, bestätigt. Zudem wisse man auch nicht, wie die Gruppe auf die Ausreißerin reagiert. Jetzt verhalten sich beide Seite entspannt. So will man versuchen, die Wölfin an einen anderen Tierpark zu vermitteln. Zudem soll das Konzept der Wolfsanlage komplett überarbeitet werden. Gemeinsam mit Ronald Otto, Geschäftsführer der GWG Wohnungsgesellschaft, die im Auftrag der Stadt den Tierpark betreibt, wolle man ins Wolfszentrum bei Bremen fahren, um von professioneller Seite zu erfahren, was man am eigenen Sicherheitskonzept verändern kann.

Und auch das kann Tierparkleiter Michael Niesler bestätigen: „Der eingefangene Wolf ist der aus dem Tierpark zuvor entlaufene.“ Froh ist man hier natürlich, dass jener auf seinem Ausflug keinen Schaden angerichtet hat, weder außerhalb noch im Tierpark. „Unsere jüngsten Neuzugänge, vier kleinen Schaflämmchen, sind wohlauf und quietschfidel.“