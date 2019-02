Wittenberge : Garagenverein wählt Vertreter

von svz.de

19. Februar 2019, 07:54 Uhr

Alle Inhaber von Garagen in der Tivolistraße 4 sind am 2. März zur Wahlversammlung in den Flachbau in der Schillerstraße eingeladen. Die neuen Vertreter der Gemeinschaft sind zu finden. Hierzu sollte sich jeder zwecks seiner Mitarbeit Gedanken machen, so die Einladenden.

Außerdem sollen bei der Zusammenkunft die vorliegenden Daten, wie beispielsweise Anschriften bzw. Telefonnummern, aktualisiert werden. Erfasst werden auch die aktuellen Zählerstände der Gemeinschaftsgaragen.