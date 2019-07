Kletzke : Gehweg wird übergeben

von svz.de

09. Juli 2019, 09:05 Uhr

Die Bauarbeiten am Gehweg in Ketzke sind abgeschlossen. Nun soll er offiziell übergeben und eingeweiht werden. Dazu lädt der Ortsbeirat alle Bürger für den 13. Juli um 15 Uhr ein. Treffpunkt ist auf dem Platz an der Kirche. In Anwesenheit der Bürgermeisterin, des Planers und des Baubetriebes wird der Gehweg übergeben. Auf dem Gelände der Feuerwehr wird weiter gefeiert.