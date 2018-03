Schlachtefest in Pirow : Gelungene Premiere

Erstes Schlachtefest in Pirow lockt hunderte Besucher aus der ganzen Region.

von Reik Anton

12. März 2018, 16:00 Uhr

Auto neben Auto, Menschen dicht an dicht: Mit diesem Ansturm haben die Organisatoren des ersten Pirower Schlachtefestes im Vorfeld nicht gerechnet. „Aber es freut uns natürlich sehr, dass so viele gekommen sind“, sagte Uwe Kessler, Mit-Initiator und Chef der Agrargenossenschaft Pirow.

Auf dem Dorfplatz drehte sich am Sonnabend alles um das Duroc-Schwein. „Wir haben aus der Zeitung von dem Fest erfahren und das wollten wir uns mal ansehen“, erzählte Monika Wentzel, die mit ihrem Mann und ihrer Cousine aus Granzow bei Gumtow angereist war. „Es ist wichtig, dass es solche Veranstaltungen auf den Dörfern noch gibt. Man trifft Leute und das stärkt den Zusammenhalt“, so Monika Wentzel weiter. Sie lobte auch „die schöne Blasmusik“.

Diese kam von den Wariner Musikanten, die im großen Festzelt für ordentlich Stimmung sorgten. Herbert Fischer aus Viesecke wollte sich das Schlachtefest auch mal ansehen. „Noch ist das Wetter ja nicht so für Gartenarbeit geeignet. Da kann man mal wegfahren“, sagte er lachend, als er nach einer Portion Duroc-Schwein anstand. „Es ist ein Versuch, der geglückt ist“, zog Jürgen Hildebrandt von der gleichnamigen Landfleischerei am Mittag ein Zwischenfazit.

Zusammen mit Uwe Kessler wagte er den Versuch, in Pirow ein Schlachtefest auszurichten. „Wir haben auch viel Unterstützung von der Feuerwehr Neuhausen bekommen, vom Pirower Heimatverein oder auch dem Prignitzer Veranstaltungs- und Cateringservice. Ohne die und viele andere Helfer wäre das nicht möglich“, betonte Hildebrandt, der seit vielen Jahren mit der Agrargenossenschaft Pirow zusammenarbeitet, indem er die Duroc-Schweine schlachtet. 50 Stück waren es vergangenes Jahr. „Grundsätzlich wollen wir das steigern. Es könnten aus heutiger Sicht bis zu 200 sein“, sagte Uwe Kessler.

Bei den Durocs geht es um echte Handarbeit: ausmisten, füttern, alles ohne Maschinen. „Und sie haben die doppelte Lebensdauer. Ein normales Schwein wird mit etwa sechs Monaten geschlachtet, ein Duroc ist zwischen zehn und zwölf Monate alt. Dann ist die Fleischqualität besser“, so Uwe Kessler. Grundsätzlich verfette ein Duroc nicht so schnell, müsse deswegen auch länger gefüttert werden und habe dafür dann aber mehr intermuskuläres Fett, was dem Geschmack zuträglich ist. „Der ganze Aufwand, den wir da betreiben, schlägt sich natürlich auf den Endpreis nieder. Der ist etwa 30 bis 40 Prozent höher als bei anderem Schweinefleisch. Aber wir wollen eben einen anderen Weg beschreiten.“

Das zeigt sich auch in der Idee von Uwe Kessler, einen Laden etablieren zu wollen, indem es ausschließlich regionale Produkte zu kaufen gibt. „Das ist aber noch eine Idee. Er könnte vielleicht mal in Perleberg zu finden sein.“ Kessler wie auch Jürgen Hildebrandt ist es wichtig, dass Prignitzer Produkte stärker in den Fokus der Menschen gerückt werden. „In anderen Regionen Deutschlands hat jeder große Hof einen eigenen Laden. Hier ist das nicht so verbreitet“, so Kessler. Er wünscht sich, dass die Erzeuger mehr vom Verkaufserlös der Endprodukte haben. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Produkte aus unserer eigenen Milch über diesen Laden vermarkten.“ Jährlich produzieren 350 Kühe in Pirow etwa 3,5 Millionen Liter.