Perleberg : Geofilter der Stadt bei Snapchat

Verwaltung gestaltete kreative Überblendungen, mit denen Nutzer ihre Snaps aufpeppen können

von Doris Ritzka

10. Januar 2019, 07:02 Uhr

Snapchat-Nutzer können im Bereich der historischen Altstadt einen Geofilter von der Perleberger Rolandstadt verwenden.

Snapchat ist eine App für Smartphones sowie Tablets und erkennt man anhand des Geister-Logos auf gelben Hintergrund. Mit der App können Freunde unter anderem miteinander chatten sowie Bilder oder andere Medien, die für maximal zehn Sekunden sichtbar sind, verschicken.

Einer der Hauptgründe, warum Nutzer Snapchat so lieben, sind die vielen Möglichkeiten, seine Fotos individuell zu bearbeiten, weiß Nicole Drescher, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt. Und so geht’s, erläutert sie: App anklicken, ein Foto machen und dann durch wischen nach links oder rechts (swipen) einen der verschiedenen Farb- oder Geofilter auswählen und anschließend an Freunde versenden.

Die Geofilter sind ortsspezifisch und erhält man, wenn man sich in einer bestimmten Stadt oder im einem Gebiet aufhält. Der von Perleberg eingereichte Geofilter wurde durch die Stadtverwaltung selbstgestaltet, ist zu erfahren. „Sobald Snapchatter das historische Altstadtgebiet betreten, können sie ihre persönlichen Foto- und Video-Snaps mit dem blau/gelben Perleberg-Geofilter versehen und somit Freunden zeigen, wo sie sich gerade befinden“, erläutert Nicole Drescher.