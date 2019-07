Perleberg : Grüne suchen Wählergespräch

von Doris Ritzka

29. Juli 2019, 10:56 Uhr

„Wir starten die heiße Wahlkampfphase“, so Rainer Schneewolf Direktkandidat von B 90 / Die Grünen im Wahlkreis 1. Am 1. August werde man um 9 Uhr mit einem Stand an der Ecke Krämerstraße/ Großer Markt beginnen. „Wir freuen uns darauf, mit den Perlebergern über die dringenden Brandenburger und speziell Prignitzer Themen ins Gespräch zu kommen und uns über die, mitunter sicher auch unterschiedliche Sicht der Dinge auszutauschen.“ Für ein bisschen Lockerheit trotz aller Probleme spiele man zum Auftakt und zwischendurch zwei, drei kurze vom Direktkandidaten geschriebene Stücke live mit Geige, Bratsche und E-Piano. Schneewolf kündigt an, dass man an allen fünf Perleberger Markttagen im August präsent sein werde.