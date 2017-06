Geld für Sportplatz : Grünes Licht für Anbau im Sportpark

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Grünes Licht für den Neubau eines Funktionsgebäudes auf dem Jahn-Sportpark. Mehrheitlich stimmte die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag dem Beschlussvorschlag zu. Und damit sind auch die veranschlagten aktuellen Kosten von 450 000 Euro gebilligt. Allerdings als oberste Grenze. Als eine Art Kompromiss hatte zuvor Bürgermeisterin Annett Jura den Antrag gestellt, statt voraussichtlicher nun bis zu 450 000 Euro als Kostenrahmen festzulegen.

„Es wurde auch Zeit“, so die erste Reaktionen von Ramona Bahl, Vorstandsmitglied des SSV Einheit. So richtige Freude darüber kommt aber wohl erst später auf, denn das ganze Hickhack im Vorfeld hatte bei allen tüchtig an den Nerven gezerrt. Das betonte auch Rainer Pickert, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Für ihn sei das Projekt vor allem eine Frage der Daseinsvorsorge und danach müsse man auch die Prämissen für die Investition setzen. Angesichts der Rücklagen der Stadt, die sich so gut wie selten darstellen, und mit dem Jahresabschluss noch besser werden, könne es nicht im Interesse der Stadt sein, Geld anzuhäufen, sondern es sinnvoll in der Daseinsvorsorge anzulegen. Mit Blick auf das, was im Ehrenamt auf dem Sportpark geleistet werde, plädierte Pickert dafür, nicht nur minimale Forderungen zu erfüllen, sondern ausreichende Voraussetzungen für Nutzer und Besucher zu schaffen.

Wolfgang Schulz für die SPD betonte, dass man als familienfreundliche und als Kreisstadt eine Verpflichtung habe. Gleiches Votum von der FDP. Thomas Domres, Fraktionsvorsitzender der Linken, betonte, dass der positive Jahresabschluss, die Absenkung der Kreisumlage und die Steuerschätzung es rechtfertigen, das Risiko einzugehen. Denn noch gibt es maximal positive Signale seitens des Ministeriums, noch Fördermittel einzuwerben. Ob sie dann auch fließen steht noch in Frage. Man werde aber dran bleiben.

In ihrem Plädoyer für den Funktionsbau hatte die Bürgermeisterin noch einmal unmissverständlich unterstrichen, dass man sich das Projekt nicht nur leisten kann, sondern auch sollte.





von Doris Ritzka

erstellt am 10.Jun.2017 | 05:00 Uhr