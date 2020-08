Neue Corona-Fälle : Grundschule und Kita bleiben zu

Landkreis ordnet nach 13 Infektionen für die betroffenen Kinder und Mitarbeiter eine häusliche Quarantäne an

von Hanno Taufenbach

21. August 2020, 16:12 Uhr

Der Landkreis Prignitz hat am Freitag die Schließung der Elbland-Grundschule und der Awo-Kita „Haus der kleinen Strolche in Wittenberge bis einschließlich 1. September angeordnet. Kinder aus vier Schulklassen und mehreren Kita-Gruppen wurden positiv auf das Corona-Virus getestet. Insgesamt sind es sieben. „Angesichts der vielen Kontaktmöglichkeiten in den Einrichtungen ist es unmöglich, potenzielle Ansteckungswege nachzuvollziehen“, begründete die Leiterin des Sachgebietes Gesundheit und Soziales, Danuta Schönhardt, die Schließung.

Für die Kinder und Mitarbeiter der Einrichtungen und für zwei Wittenberger Familien gilt verpflichtende Quarantäne. In den zwei Familien wurde die Infektion zuerst nachgewiesen. Sie alle müssen zuhause bleiben. Die Eltern seien am Freitag über die Testergebnisse informiert worden, sagte Amtsärztin Dagmar Schönhardt. Bisher habe es wegen der Quarantäne keine Probleme mit Arbeitgebern gegeben.

Ein Elternteil darf zur Betreuung zuhause bleiben, wenn dies erforderlich ist. Das Gehalt läuft weiter analog zu Regelungen bei Krankschreibungen für Kinder unter zwölf Jahren. Die Arbeitgeber haben einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land. „Die Besetzung der Corona-Hotline des Landkreises sei nochmals verstärkt worden, sie sei auch am Sonnabend und Sonntag von 8 bis 18 Uhr besetzt, so Danuta Schönhardt.

Die Quarantäne bedeutet, dass die Kinder und Mitarbeiter von Schule und Kita sowie die beiden betroffenen Familien zuhause bleiben müssen. Die Nutzung von Balkon, Terrasse und Garten ist erlaubt. Besuche von Großeltern und Familienangehörigen, die nicht zum Haushalt gehören, sind untersagt. Sie dürften auch nicht die Betreuung der Kinder übernehmen, sagte Amtsärztin Dagmar Schönhardt. Gesundheitsamt und Ordnungsamt würden die Einhaltung überprüfen.

Am Mittwoch seien alle vorgesehen Tests erfolgt und inzwischen ausgewertet, bilanzierte Danuta Schönhardt. Solange bei den getesteten Personen keine corona-typischen Symptome auftreten, werde es bei ihnen keinen erneuten Test geben.

Wie die Infektion in die Prignitz kam, ist weiter unbekannt. Es gebe aber keine Anzeichen, dass die zwei positiv getesteten Familien weitere direkte Kontakte in der Region hatten, sagte die Amtsärztin. Bisher beschränke sich das Infektionsgeschehen auf die Stadt Wittenberge.

Er sehe es als positiv an, dass mit 13 bestätigten Corona-Fällen der Grenzwert von 50 Infektionen je 100 000 Einwohnern binnen einer Woche deutlich unterschritten wurde, sagte Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann. Auf die Prignitz umgerechnet wären dass 38 gewesen. Unter Umständen hätte das einen erneuten Lockdown erforderlich gemacht. Andererseits belastete die weitere Schließung von Schule und Kita sowie die angeordnete Quarantäne die Betroffenen und ihre Familien stark.

Der Umgang mit den Corona-Infektionen und besonders die Testungen am Mittwoch seien sehr strukturiert, gut vorbereitet abgelaufen, betonte Landrat Torsten Uhe. Das sei besonders das Verdienst der Mitarbeiter von Gesundheitsamt und Katastrophenschutz sowie der Helfer des DRK gewesen, die zum Teil in Schutzkleidung bei über 30 Grad die Abstriche vorgenommen hätten. Auch die Eltern hätten sich verantwortungsvoll verhalten.

Der Landkreis habe angesichts von Erfahrungen in anderen Regionen und Gespräche mit dem Land entschieden, nicht verteilt an mehreren Tagen, sondern konzentriert am Mittwoch zu testen. Mit Blick auf Schulschließungen auch in anderen Regionen Brandenburgs betonte Uhe, man müsse mit dieser Situation leben, solange es keinen Impfstoff gebe. Daher komme es darauf an, dass sich jeder weiter an die Hygiene- und Abstandsregeln halte.