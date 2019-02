Perleberg : Gute-Kita-Gesetz soll in den Fachausschuss

von René Hill

27. Februar 2019, 15:04 Uhr

„Gibt es schon Vorstellungen, wie das Gute-Kita-Gesetz in der Stadt Perleberg umgesetzt werden soll“, fragt Thomas Domres (LINKE) in der Stadtverordnetenversammlung. Durch die damit verbundenen Beitragsbefreiungen hätten seiner Meinung nach Einfluss auf die erst jüngst beschlossene Kita-Satzung der Rolandstadt. „Wir müssen mit Sicherheit noch einmal an alle drei Satzungen – die für die Kita, den Hort und die Mittagsversorgung – ’ran“, so Domres. Davon geht man auch in der Verwaltung aus, wie sowohl Bürgermeisterin Annett Jura als auch Hauptamtsleiter Axel Schmidt bestätigen.

„Noch ist alles in diesem Zusammenhang unklar“, so Malte Hübner-Berger (SPD). „Wir sollten dies im Fachausschuss thematisieren.“ Ihm gehe es darum, erst einmal alle notwendigen Informationen zu bekommen, um dann über das Verfahren zu sprechen.