Perleberg : Gymnasium stellt sich vor

Künftige Siebtklässler können sich über Schulalltag und Einrichtung informieren

von Doris Ritzka

15. Januar 2019, 10:35 Uhr

Am 19. Januar öffnet das Perleberger Gottfried-Arnold-Gymnasium seine Türen, um insbesondere künftigen Siebtklässler, die sich mit dem Gedanken tragen mit dem kommenden Schuljahr aufs Gymnasium zu wechseln, das Unterrichtsangebot, das Kollegium sowie die Räumlichkeiten des vor zustellen. Von 9.30 bis 12 Uhr sind sie wie auch ihre Eltern und alle Interessierte im Haus II des Gymnasiums in der Wilsnacker Straße 12 herzlich willkommen.

Die Musik- und die Theater AG sowie einzelnen Interpreten werden die hoffentlich zahlreichen Gästen begrüßen. Kolleginnen und Kollegen sowie Schüler- und Elternvertreter stehen für Gespräche zum schulischen Alltag, dem Ganztagsangebot und dem Schulprofil zur Verfügung.

Am 26. Januar wird den Schülern der zukünftigen Jahrgangsstufe 7 am Gottfried-Arnold-Gymnasium zwischen 9.30 und 11 Uhr die Möglichkeit gegeben, in den Unterricht hineinzuschnuppern. Sie können hier einen ersten Eindruck gewinnen, wie der Unterricht am Gottfried-Arnold-Gymnasium in den Naturwissenschaften, den Fremdsprachen Latein, Russisch und Französisch sowie im Fach Mathematik sich gestaltet. Die genaue zeitliche Abfolge hierfür wird am Tag der Veranstaltung in der Wilsnacker Straße 12 bekannt gegeben.