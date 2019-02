Jännerstorf : Heide Marienfließ intensiv erleben

Brandenburger Ministerium stellt in Broschüre besondere Landschaften vor

von svz.de

25. Februar 2019, 09:00 Uhr

Weitläufig und baumarm, von Zwergsträuchern geprägt: Acht Heidegebiete stellt das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes in einer großformatigen, reich bebilderten Broschüre vor, die jetzt unter dem Titel „Leben auf Sand – Heiden in Brandenburg“ erschienen ist. Vorgestellt wird auch das Naturschutzgebiet Marienfließ. Das 1215 Hektar große Areal im Landkreis Prignitz ist als gleichnamiges Fauna-Flora-Habitat-Gebiet geschützt. Seine nördliche Grenze bildet die Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, wo sich ein Schutzgebiet unter gleichem Namen anschließt. Bei dieser Heide handelt es sich um einen Teil des ehemaligen sowjetischen Truppenübungsplatzes Jännersdorf.

Als Heiden werden weitläufige, von Heidekraut geprägte Offenlandschaften bezeichnet. Sie sind meist auf armen, äußerst ertragsschwachen Sandboden zu finden, auf denen das Heidekraut mit Ginster und verschiedenen Gräsern, Kiefern und Birken typisch ist. Heiden sind Lebensräume aus Menschenhand und dabei das Produkt intensiver Landnutzung. Sie sind zumeist aus abgeholzten und stark beweideten Wäldern hervorgegangen und damit sowohl in ihrer Entstehung als auch ihrem Fortbestand auf die ständige Tätigkeit des Menschen und seiner Nutztiere angewiesen. Wenn die Nutzung wegfällt, muss sie durch eine Pflege ersetzt werden, da sonst der Wald die Heide zurückerobert. Traditionell dient die Beweidung mit Schafen der Heideerhaltung.



Gelände von beeindruckender Weite





In der Broschüre wird für einen Besuch geworben: „Das Marienfließ bietet dem Besucher eine etwa 700 Hektar große offene Heide- und Sandmagerrasenlandschaft, die auch mit Schafen und Ziegen beweidet wird. Ein spezielles Angebot für geführte Wanderungen besteht noch nicht, wobei das Gebiet individuell – zu Fuß oder per Fahrrad – erkundet werden kann“, heißt es in der Broschüre.

Da das Areal als Naturschutzgebiet ausgewiesen sei, ist das Verlassen der Wege nicht möglich. Die Munitionsräumung ist noch nicht abgeschlossen ist, daher sind nur wenige Wege freigegeben. Ausgehend vom Friedhof in Jännersdorf könne das Gebiet über den in nördlicher Richtung abzweigenden Schwarzen Weg erreicht werden, welcher direkt zur Ost-West-Magistrale, dem Kommandeursweg, führt. „Auf diesem mehr als zehn Kilometer langen und unbefestigten Weg kann die beeindruckende Weite der Landschaft erlebt werden. Von Retzow aus erreicht man einen zwei Kilometer langen Naturlehrpfad, der auf neun Tafeln die Besonderheiten des Naturschutzgebiets darstellt.“

Wolfram Hennies