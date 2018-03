Rathausuhr perleberg : Herz des Rathauses schlägt wieder

Reparaturarbeiten hatten länger als erwartet gedauert.

von Hanno Taufenbach

25. März 2018, 14:29 Uhr

Wer in den letzten Wochen auf der Rathausuhr nach der Zeit sehen wollte, dem zeigte sie immer halb vier an. Sie hatte ihren Dienst quittiert. Pünktlich zur Zeitumstellung am gestrigen Sonntag konnten die Umbau- und Umstellungsarbeiten auf ein modernes Funkuhrsystem mit Glockenansteuerung am Freitag abgeschlossen werden, so Stadtsprecherin Nicole Drescher. Der Perleberger Uhrmachermeister Michael Preuß hatte die Arbeiten durchgeführt.

„Auf Grund der Witterungsverhältnisse und der Anfertigungszeit einiger Spezialteile konnte erst jetzt die Umstellung erfolgen“, sagt Nicole Drescher. Der Umbau war nötig geworden, weil das alte mechanische Uhrwerk altersbedingt verschlissen war.

Bereits 1963/64 wurde die Rathausuhr eingebaut. Die Turmuhrenfabrik Zachariä aus Leipzig hat sie damals angefertigt, geliefert und war auch für den Einbau verantwortlich. Mit dem damaligen Einbau entfiel das Aufziehen, welches alle zwei Tage erfolgen musste. Sie erhielt einen elektrischen Aufzug. Seit 2000 betreut der örtliche Uhrmachermeister Michael Preuß den historischen Zeitmesser des Rathauses.

Über 50 Jahre hat sie ihren Dienst versehen, doch nun war Schluss und die Reparatur machte sich erforderlich. Nach den erfolgreichen Umbauarbeiten wissen die Perleberger und ihre Gäste wieder, was ihnen die Stunde geschlagen hat.