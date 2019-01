Wittenberge : Hochwasserschutz mit gutem Elbblick

von Barbara Haak

30. Januar 2019, 07:56 Uhr

Die Deichreparatur auf 700 Metern in der Elbstraße bei Wittenberge ist in vollem Gange. Das Sickerwasser, das an der landseitigen Böschung austritt, soll künftig nicht mehr einfach über die tiefliegende Straße laufen, „sondern an der landseitigen Böschung kontrolliert abgeführt werden“, so das Landesumweltamt. Gebaut wird aber auch elbseitig. Hinter der Zufahrt zum Fährmann lässt das Umweltamt den Deich verbreitern. Es handelt sich genau um jenen Abschnitt, auf dem sich bis zum Sommer 2016 eine Plattform als letztes Relikt der anfang der 1990er Jahre abgerissenen Badeanstalt befand. Die Plattform wurde gern von Ausflüglern zum Rasten genutzt.Beim Abriss der mittlerweile maroden Konstruktion, die teilweise in den Deich ragte, versprachen Stadt und Landesbehörde, der Deich werde an dieser Stelle zum Rasten mit gutem Blick in die Elbaue verbreitert plus Erinnerungstafel an die Badeanstalt. Bank und Tafel sollen an der jetzt entstehenden Deichverbreiterung auch aufgestellt werden. Die Maßnahme an sich dient aber dem Hochwasserschutz, so das Ingenieursbüro Pyöry. Bei Hochwasser solle der Deich in diesem Bereich zusätzlich mit schwerer Technik befahr sein. Das hängt mit der dort tiefliegenden Bermen – sprich Deichverteidigungsstraße – zusammen.