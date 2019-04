Wittenberge : Im Herbst mit Bürgerfahrt in die Champagne

von Martina Kasprzak

03. April 2019, 07:46 Uhr

Nach 2010 und 2016 findet in diesem Jahr die dritte Bürgerfahrt in Wittenberges französische Partnerstadt Châlons-en-Champagne statt. Seit mehr als 40 Jahren sind beide Städte partnerschaftlich miteinander verbunden. In Kooperation mit der WVS Westprignitzer Verkehrs-Service GmbH hat Marita Fritsch, Beauftragte für Städtepartnerschaften und Internationale Beziehungen, ein attraktives Programm organisiert, das keine Wünsche offen lässt.

Die fünftägige Busreise (26. bis 30. September) mit Übernachtung in einem zentralen Châlonser Drei-Sterne-Hotel mit Halbpension offeriert neben diversen Attraktionen in der Marne-Stadt auch Ausflüge ins Umland, u.a. nach Troyes und Hautvillers auf den Spuren von Dom Pérignon, dem „Erfinder des Königs der Weine“. Ebenfalls auf dem Programm stehen Begegnungen mit dem dortigen deutsch-französischen Freundschaftsverein.

Das detaillierte Reiseprogramm sowie Preise und Konditionen sind im WVS Reisebüro, Bahnstraße 20 /Ecke Wilhelmstraße bei Frau Gelpke (Tel.: 03877 / 562416) zu erfahren.

Buchungen sind dann ebenfalls bereits möglich. Die Fahrt wird aus Mitteln des Budgets für Städtepartnerschaften bezuschusst.