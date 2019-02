Wittenberge : Informationen zur A 14

von svz.de

27. Februar 2019, 14:59 Uhr

Mitarbeiter der Planungsgesellschaft Deges werden am 5. und am 20. März im Wittenberger Rathaus über die Planungsunterlagen des A 14-Abschnittes zwischen Wittenberge und Karstädt informieren. Interessierte können sich mit Fragen von 10 bis 16 Uhr im Raum 31 an die Mitarbeiter wenden. Zusätzlich findet am 5. März um 18 Uhr erneut eine Informationsveranstaltung im Sitzungssaal des Rathauses statt.