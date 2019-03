Wittenberge : Infos über den A14-Bau

von svz.de

Informationen über das abgeschlossen Planverfahren für den Neubau des A 14-Abschnitts zwischen Wittenberge und Karstädt erhalten Einwohner der Wittenberger Ortsteile Bentwisch und Lindenberg bei einer Abendveranstaltung der Planungsgesellschaft Deges, das teilte Stadtsprecher Martin Ferch mit. Am 20. März lädt die Deges alle interessierten Einwohner von Bentwisch ab 18 Uhr ins Gasthaus „Zum braunen Hirsch“ ein. Am 26. März sind alle Bewohner des Ortsteils Lindenberg ins Evangelische Seniorenzentrum „Willi Kupas“ in Wittenberge geladen. Beginn ist hier ebenfalls um 18 Uhr.