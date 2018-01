Restaurant Burg Lenzen : Jessen zieht die Kochjacke aus

Küchenchef des Burghotels in lenzen verlässt die Region / Betrieb wird nahtlos fortgeführt

von Hanno Taufenbach

22. Januar 2018, 21:00 Uhr

Er hat die Kochjacke ausgezogen und hat seinen Koffer gepackt. Knut Jessen verlässt das Restaurant auf der Burg in Lenzen. „Aber ich verlasse nicht meine Frau“, räumt er gleich mit dem ersten kursierenden Gerücht auf. Auch von einer Schließung des Hotels könne keine Rede sein, räumt er das zweite beiseite. Er habe eine neue berufliche Herausforderung gesucht und gefunden.

Die Küche der Burg ist untrennbar mit dem Namen Knut Jessen verbunden. Er hat sie geprägt und die komplette Konzentration auf die Bioschiene ist maßgeblich mit sein Verdienst. „Bei uns sind nicht nur die Lebensmittel Bio, sondern alles, bis hin zum Abwaschmittel“, sagt er. Dafür gab es den Titel Biohotel – das erste zertifizierte in ganz Brandenburg. Deutschlandweit gebe es mittlerweile knapp 100.

Sieben Tage die Woche, nicht selten bis zu 15 Stunden täglich, beschreibt Knut Jessen seinen beruflichen Alltag. „Gastronomie ist meine Leidenschaft, ich lebe das.“ 2007 hat das Restaurant eröffnet, schon zuvor war Jessen auf der Burg engagiert. Er kochte mit Kindern, gab seine Tipps an ambitionierte Hobbyköche weiter und war jahrelang Mitglied im Prignitzer Köcheteam auf der Grünen Woche.

Jetzt sei es Zeit für eine berufliche Veränderung. „Mit meinen Ideen kann ich mit hier nicht mehr verwirklichen“, begründet er die Entscheidung. Jessen bezieht das auf die Gestaltung des Hotelbetriebs, auf die stets erforderlichen Anpassungen an die Anforderungen des modernen Gastes.

Die neue Herausforderung hat er an der tschechischen Grenze in der Nähe von Bad Schandau gefunden. Dort gibt es einen Ferienkomplex, der mehrere Einrichtungen vom Hotel bis zur Ferienwohnung umfasst. „Alles unter dem Bio-Siegel“, sagt Jessen. Das sei ihm persönlich wichtig, mit dieser Nachhaltigkeit bis hin zum Personalmanagement könne er sich identifizieren.

Kochen werde er in der Sächsischen Schweiz aber nicht, zumindest nicht im Normalfall. Als stellvertretender Hotelleiter soll er ein 70-köpfiges Team anleiten, Qualitätsstandards weiter entwickeln und deren Einhaltung kontrollieren.

Rund dreieinhalb Stunde beträgt die Fahrzeit zum neuen Arbeitsort. Seine Arbeitszeiten dort seien geregelt. „Ich werde regelmäßig in Lenzen sein und werde wohl mehr Zeit für meine Familie und meine kleine Tochter haben, als jetzt. Auch das spielte bei meiner Entscheidung eine Rolle“, sagt Jessen.

Seine Nachfolge in der Küche ist geregelt. Patrick Konschak übernimmt die Leitung. Auch er ist kein Unbekannter. „Patrick hat bei mir gelernt, gewann die Landesmeisterschaften der Kochlehrlinge.“ Nach seine Ausbildung habe er internationale Erfahrungen in großen Häusern gesammelt, war bei Profis wie Tim Mälzer beschäftigt. Nun kehrt er in die Prignitz zurück.

Die Betriebsleitung des Restaurant übernahm zu Jahresanfang Jessens Frau Doreen Nieß-Jessen. Sie hatte bisher schon das Hotel geleitet, war an der Entwicklung des Restaurantbetriebs beteiligt.