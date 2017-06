Finanzspritze für Perleberger Einrichtung : Judenhof: Geld fürs Raumkonzept

vergrößern 1 von 1 Foto: Rainer Meißle 1 von 1

Das Raumkonzept für die multifunktionale Nutzung des Judenhofes kann weiter umgesetzt werden. Die finanzielle Basis dafür: 18 000 Euro aus der Konzessionsabgabe Lotto des Landes Brandenburg. Die frohe Botschaft aus dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung erreichte Dienstag den Perleberger Kulturverein. Rainer Meißle, geistiger Vater des Projektes Judenhof, dem sich der Kulturverein verschrieben hat, weiß, dass noch so einiges an Arbeit ansteht. Während der Boden inzwischen schon zu einem begehbaren Lexikon geworden ist, wo hebräische und jiddische Wörter, Begriffe und deren Bedeutung den Betrachter mit in eine Kultur, Sprache, Religion, nehmen, die ihm auf einmal gar nicht mehr so fremd erscheint, gibt es anderswo noch viel zu tun. „Es geht faktisch um die raumgestalterische Vorbereitung der eigentlichen Ausstellung“, bringt es Rainer Meißle auf einen kurzen Nenner.

80 Quadratmeter Fläche sollen zu einem Ensemble aus Bewegung, Projektion und Licht werden das Raum bietet für Ausstellungen, Lesungen, Film- und kleine Theatervorführungen wie auch Konzerte. Denn Ziel des Kulturvereins ist es, von Frühjahr bis Herbst im Judenhof regelmäßig Veranstaltungen zu offerieren unter dem Gesichtspunkt „deutsch-jüdisches Leben von der Stadtgründung bis zur ersten Pest wachzuhalten“, formuliert es Rainer Meißle.

Ein kleiner Raum für große Ansprüche – das verlangt Mobilität, so Museumsdesignerin Susanne Dieringer. So sieht das Konzept vor, dass sich Wände verschieben und teilen lassen, bewegliche Info-Elemente die Sicht frei geben, wenn der Platz benötigt wird, mobile Podeste als Bühne fungieren können aber auch zu Arbeits- oder Vortragsinseln ohne großes Möbelrücken umfunktioniert werden. Die optische Durchlässigkeit, der freie Blick in den Hagen, der für die Transparenz, die Weltoffenheit eines Judenhofes stehe, lässt sich beidseitig zugleich als Bühne nutzen für kleine Open-Air-Projekte. Und noch etliches mehr ist zu nennen. Für all das werden jetzt weitere Voraussetzungen geschaffen.

Im Herbst, so rechnet Rainer Meißle, lautet die Herausforderung, Veranstaltungen und Baustelle unter einen Hut zu bringen. An die eigentliche Ausstellung gehe es dann im nächsten Jahr. Das inhaltliche Konzept stehe. Die Umsetzung aber koste Geld und Zeit. Für Ersteres haben Staatskanzlei und Wirtschaftsministerium in dem Schreiben, das den Kulturverein am Dienstag erreichte, bereits Unterstützung signalisiert, „was uns natürlich riesig freut“, betont Rainer Meißle. Denn damit würden die Signale weiter auf Grün stehen, das Projekt Judenhof samt Ausstellung vielleicht Ende 2018 oder zumindest im Frühjahr 2019 dann komplett fertig sein.





von Doris Ritzka

