Wittenberge : Junge Leute beraten über ihr Mitbestimmen

von baha

07. Januar 2019, 21:31 Uhr

Die Stadtjugendpflege in Wittenberge ruft Kinder und Jugendliche aus der Elbestadt auf, sich am 15. Januar an einem Workshop zu beteiligen. Bei dieser Zusammenkunft sollen, so Stadtsprecher Martin Ferch, verschiedene Modelle und Methoden der Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt diskutiert werden. Neben dem Jugendforum Prignitz sind auch Abgeordnete der Wittenberger Stadtverordnetenversammlung eingeladen, so der Stadtsprecher. Der Workshop findet von 10 bis 14 Uhr im zukünftigen Jugendkulturzentrum in der Schillerstraße 5a statt.

Interessierte können sich kurzfristig noch anmelden per E-Mail: a.hensler@wittenberge.de oder Telefon: 03877/951 254.