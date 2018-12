von svz.de

28. Dezember 2018, 06:37 Uhr

Unbekannte stahlen in der Nacht vom 23. Dezember zum 24. Dezember bis 4.30 Uhr ein zehn Tage altes Kälbchen. Das war in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Baarz, Lenzerwische, in einem sogenannten Einzeliglu untergebracht. Die Schadenshöhe wird auf etwa 280 Euro geschätzt. Eine Diebstahlsanzeige wurde aufgenommen