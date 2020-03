Jubiläum : Karstädter Wehr: Seit rund 40 Jahren dabei

Bernd Starr, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Karstädt, feierte 70. Geburtstag

22. März 2020, 20:00 Uhr

Sicherheitsabstand beim Gratulieren, kein Händedruck und Hände waschen nach der Blumenstraußübergabe: Die Karstädter Kameraden Norman Mundt und Marvin Kern hielten alle Vorsichtsmaßnahmen ein, wollten es sich aber nicht nehmen lassen, ihrem langjährigen Kameraden Bernd Starr zum 70. Geburtstag zu gratulieren. Dieser hatte sich sein Jubiläum wahrlich nicht so vorgestellt, aber in Zeiten des Coronavirus muss man Abstriche machen. Die große Feier wurde abgesagt und nur in Familie angestoßen.

Früher aktiv, heute unterstützt er immer noch

Seit rund 40 Jahren ist Bernd Starr Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Karstädt. Bis zum Eintritt in den Ruhestand fuhr er aktiv bei Einsätzen mit, unterstützt heute noch, wo er kann. Auch seine Frau Carola brachte er mit zur Feuerwehr. Als in Karstädt eine Frauengruppe gegründet wurde, war sie mit dabei. „Bei Feuerwehrwettkämpfen waren die Frauen viel erfolgreicher als wir“, schmunzelt Bernd Starr.

Auch der Karstädter Ortswehrführer Torsten Starr ist an diesem Abend dabei. Allerdings nicht als Feuerwehrkamerad, sondern ganz in Familie, denn er und auch seine Schwester Monique sind Mitglieder der Feuerwehr Karstädt. Torsten Starr übernahm erst 2019 die Führung der Ortswehr.