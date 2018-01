Karneval in Berge : KGB liefert Show vom Feinsten

Öffentlich und offenherzig: Berger Karnevalsgesellschaft lässt Geheimdienste sich von bis bisher unbekannter Seite zeigen.

von Doris Ritzka

28. Januar 2018, 22:00 Uhr

In dem Dorf mit Zukunft geht es überaus geheim zu. Zumindest wenn KGB in großen Lettern über der Bühne im Saal der Gaststätte An’e Eichen prangt. Denn der oder die – in diesem Fall stimmt beides – ist an der Macht. „Die“ Karnevalsgesellschaft Berge hat in dieser Session die Geheimdienste im Visier. „Der“ KGB agiert, und das öffentlich und zum Gaudi und entgegen seines Images auch überaus offenherzig. Ganz demokratisch sei es bei der „Machtübernahme“ zugegangen, berichtet KGB-Vorstandsvorsitzende Nicole Ullmann. „Die Mehrheit hat wie immer übers Thema entschieden“ und das schon im Frühjahr. Und dieses lasse viel Raum. Ohne Geheimdienste geht es allerdings nicht. Ob Stasi oder Secret Service, Mielke oder Trump – alles ist mit von der Partie, erobert tanzend oder singend ober von allem etwas bietend das Parkett. Und hinsichtlich Ideenvielfalt, Outfit und Rhythmus legt die KGB die Messlatte ganz schön hoch. Kompliment.

Mit einer Bütt, bei der Pauline wieder das Neuste aus ihrem noch jungen, aber offensichtlich schon bewegten Leben kund tut, sind in Berge der Worte genug gesprochen. „Wie setzen auf Show, es wird gesungen, getanzt, gelacht“ und von allem ganz viel.

Absolute Hingucker sind die Tänzer. Minifunken, die es mit Monstern aufnehmen, die Funkengarde, die nicht nur professionell aufmarschiert, sondern an akrobatischen Einlagen Dank ihrer Trainer- und Choreografin Pauline kaum noch zu überbieten ist, oder die Damen und Herren vom „Geheimdienst- bzw. KGB- Showballett“ – alle sind der Beweis dafür, dass das Jahr in Berge nicht nur fünf Jahreszeiten hat, sondern, dass man vor allem die fünfte pflegt, hegt, dafür Arbeit, viel Freizeit, eine Menge Idealismus und Begeisterung in die Waagschale wirft.

116 Mitglieder zählt die KGB und „die Masse ist aktiv dabei“, betont ihre Vorstandsvorsitzende, die selbst das tanzende närrische Volk trainiert, insbesondere die Kleinen. 20 Kinder und zwölf Jugendliche tragen ihr Scherflein dazu bei, dass einem um den Karneval in Berge auch künftig nicht bange sein muss. Auch KGB hat hier Zukunft.

Mehr noch, in Berge geben sich Generationen ein Stelldichein: Mutter, Tochter und Enkelin erobern tanzend das Parkett und das große Publikum. An diesem Abend übrigens auch Abgesandte von Prignitzer Karnevalsvereinen und gar einem aus dem Mecklenburgischem darunter. Fazit: KGB in dieser Gestalt versteht, ein Volk zu begeistern.