Perleberg : Kinder und Jugendliche stimmen bei U-18-Europawahl ab

von Doris Ritzka

04. April 2019, 08:27 Uhr

Bei der Europawahl am 26. Mai dürfen sie nicht abstimmen - aber bei der U-18-Wahl bekommen sie trotzdem eine Stimme: Kinder und Jugendliche des Landkreises Prignitz können Wahl schon mal üben. Die U-18-Europawahl ermöglicht dem Nachwuchs am 17. Mai in mehreren Wahllokalen wenigstens probehalber einmal abzustimmen. So wird unter anderem ein U-18-Wahllokal im Jugend- und Freizeitzentrum der Stadt Perleberg eingerichtet werden.

Stimmberechtigt ist jedes Kind und jeder Jugendliche unter 18 Jahren – ohne Mindestalter und egal welcher Staatsangehörigkeit. Ziel ist es, beim Nachwuchs das Interesse für Politik und demokratische Prozesse zu wecken. Darüber hinaus will die U-18-Wahl auf die Interessen von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen und bei den Parteien die Bereitschaft wecken, sich für junge Menschen einzusetzen.

Der Kreisjugendring Prignitz und die AG Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage des Gottfried-Arnold-Gymnasiums Perleberg wird im Freizeitzentrum der Stadt Perleberg ein U-18-Wahllokal eröffnen. Unterstützt werden sie hierbei vom Team des Freizeitzentrums.

Bereits jetzt können sich auf der Homepage der Stadt Perleberg unter dem Reiter „Wahlen 2019“ Kinder und Jugendliche zu Parteiansichten informieren. Da geht es unter anderem um Kinder- und Jugendarmut, Klimaschutz und Digitalisierung. Am 17. Mai von 10 bis 14 Uhr sind dann alle Kinder und Jugendlichen aufgerufen, ihre Stimme im Freizeitzentrum der Stadt Perleberg zur U18 Wahl im Zuge der Europawahl abzugeben. Um 10 Uhr startet die U-18-Wahl mit einem Einstiegsvortrag der AG Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage.