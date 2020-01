Krankenhaus : Kinderklinik braucht Hilfe von der Politik

Landrat Torsten Uhe misst bedeutung der Klinik nicht nur an der Wirtschaftichkeit

von Hanno Taufenbach

06. Januar 2020, 16:39 Uhr

Landrat Torsten Uhe erwartet vom Land ein klares Bekenntnis zum Kreiskrankenhaus in Perleberg. Zwar sei im Koalitionsvertrag festgelegt, alle Standorte zu erhalten, aber das sei nicht ausreichend. „Es gibt keine Aussage zu den einzelnen Kliniken“, sagt Uhe im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mit Blick auf Perleberg gehe es ihm um eine verlässliche Perspektive für die Kinderklinik. „Die Wirtschaftlichkeit einer Klinik allein darf nicht ausschlaggebend für den Fortbestand sein“, sagte Uhe. In Mecklenburg hätten die Kinderkliniken in den privat betriebenen Häusern in Parchim und Crivitz geschlossen. So etwas dürfe in Brandenburg nicht passieren. Der Landkreis als Gesellschafter habe Möglichkeiten der Steuerung, aber ohne Hilfe des Landes gehe es nicht. „Geburts- und Kinderkliniken sind eine Zukunftsaufgabe für ländliche Regionen“, so Uhe.

Im Dezember hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke das Kreiskrankenhaus in Perleberg besucht, sich einen Eindruck von der Kinderstation verschafft. Die Station sei zu klein und brauche mehr Betten, hatte Oberärztin Natascha Rogasch betont. Ein Anbau sei ohne finanzielle Unterstützung nicht machbar. „Wir brauchen eine Anschubfinanzierung“, sagte Geschäftsführer Karsten Krüger.

Woidke reagierte nicht ablehnend, aber zurückhaltend. Er wolle aktiv nach Lösungsmöglichkeiten suchen, halte diese für möglich.