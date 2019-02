Prignitz : Kirchenälteste lernen in Workshops dazu

von svz.de

25. Februar 2019, 08:55 Uhr

Was können und was dürfen Kirchenälteste entscheiden? Gibt es Richtlinien, an denen man sich orientieren kann und muss, beispielsweise, wenn Gemeindekirchenräte über das Verpachten von Ländereien entscheiden? Was ist wie finanziell zu bedenken und zu regeln, wenn an der Kirche Bauarbeiten anstehen? Fragen, mit denen die Mitglieder von Gemeindekirchenräten in ihrer täglichen Praxis konfrontiert sein können, auf die sie dann Antwort finden müssen, sagt Superintendentin Eva-Maria Menard.

Der evangelische Kirchenkreis Prignitz unterbreitete Kirchenältesten dazu am vergangenen Sonnabend ein spezielles Angebot. In Workshops konnten sie sich, die sich ja ausschließlich im Ehrenamt für die kirchliche Arbeit engagieren, vertiefend mit diesen Fragen befassen. Jeder konnte sich ein Schwerpunktthema auswählen. Die Superintendentin nennt als Beispiele Finanzen, Pachten, Strukturen, Kommunikation und einen Lektorenkurs. Wobei letzterer in der Reihe dieser Workshops in gewisser Weise eine Sonderstellung einnimmt. „Es handelt sich um eine Art Schnupperkurs“, erklärt die Superintendentin. Laien beschäftigen sich damit, wie sie einen Gottesdienst gestalten könnten. Sollten sie sich dazu berufen fühlen, „dann kann der Kirchenkreis durchaus einen Lektorenkurs auflegen“, so Eva-Maria Menard.

Sie ist mit der Resonanz zufrieden, auf die dieser erste Ältestentag in Gemeindekirchenräten gestoßen ist. Das schließt das Nachdenken über ein weiteres Angebot dieser Art ein. War am Sonnabend vor allem die Westprignitz wegen des Veranstaltungsortes Perleberg stark vertreten, soll es dann in Richtung Kyritz bzw. Neustadt gehen.