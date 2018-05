Sport und spiel in Wittenberge : Kitajade macht richtig Spaß

Awo-Kita „Haus der kleinen Strolche“ organisierte großes Familiensportfest.

von Barbara Haak

06. Mai 2018, 13:35 Uhr

Eine Kitajade veranstaltete der Awo-Kindergarten „Haus der kleinen Strolche“ in Wittenberge und lud sich dazu auch Gäste ein. Im Angebot waren sportliche Wettbewerbe, die junge und auch ältere begeistern konnten, informiert Awo-Mitarbeiterin Beate Mundt. Sie sagt: „Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Sie wollen rutschen, klettern oder fangen spielen. Das ist gut so, denn Bewegung macht selbstbewusst, fördert die Motorik und unterstützt die geistige und soziale Entwicklung.“

Ob Kriechtunnel oder Bewegungsparcours, Kegeln oder Federball – an jenem Nachmittag konnten große und kleine Elbestädter auf diesem Familiensportfest, das in der Allende-Sporthalle stattfand, in Ruhe alle möglichen sportlichen Angebote ausprobieren.

Besonders gut kam, so Beate Mundt, die kleine Tennisanlage an. Die Kinder standen hier Schlange, um auch einmal einen Ball zu schlagen. „Dieses Kleinfeldtennis eignet sich besonders für den Nachwuchs“, erklärten Trainer vom ESV Wittenberge. Sie nutzten die Gelegenheit, um Nachwuchs für ihren Sport zu gewinnen. Alle hatten am Nachmittag viel Spaß. Und die Kinder waren stolz auf ihre Urkunden und Medaillen, die sie mit nach Hause nehmen konnten.

Unterstützt wurde die Awo-Kita bei der Kitajade-Organisation von der Aktion Mensch. Denn das Team um Kita-Einrichtungsleiterin Christina Hansen wollte mit seinem Projekt einen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in den Alltag leisten.