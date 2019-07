Perleberg : Kleinannahme geschlossen

von svz.de

22. Juli 2019, 07:54 Uhr

Die Kleinannahmestelle des Landkreises Prignitz in der Kreisstadt bleibt in der Zeit vom 29. Juli bis zum 3. August wegen Baumaßnahmen auf dem Gelände der Kreisstraßenmeisterei geschlossen. In dieser Zeit können die Annahmestellen in Pritzwalk und Wittenberge genutzt werden, die weiterhin geöffnet haben.