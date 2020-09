Spielplatz fertig : Klettern auf der Nähmaschine

Kinder erobern neue Spielgeräte im Herzen von Wittenberge

von Hanno Taufenbach

01. September 2020, 16:34 Uhr

Pünktlich mit dem gestrigen Dienstag können die Wittenberger den ersten neu gestalteten Teilbereich des Clara-Zetkin-Parks nutzen. Der Stadtpark lädt nicht nur wieder zum Spazierengehen und Entspannen ein, sondern auch zum Spielen. In der neuen Parkmitte warten eine Nähmaschine als Kletterkombination, verschiedene Spring- und Rutschmöglichkeiten sowie eine Kinderseilbahn. All das wurde am Vormittag durch die Kinder der Vorschulriesen-Gruppe aus der Kita Märchenland eingeweiht.

Neben dem Spielplatz sind die Wege freigegeben. Weitere Anlagen werden in Kürze fertig.

Bereits am Nachmittag begann die Einzäunung der zweiten Hälfte des Stadtparks. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten liegen laut Angaben der Stadt bei 1,4 Millionen Euro. Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung werden 1,14 Millionen Euro und aus Stadtumbaumitteln rund 143 000 Euro bereitgestellt. Der Eigenanteil der Stadt Wittenberge beträgt 117.000 Euro.