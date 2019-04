Lindenberg : Konzerttermine stehen fest

von svz.de

04. April 2019, 08:26 Uhr

Die Lindenberger Frühlingskonzerte werden auch in diesem Jahr fortgesetzt. „Noch haben wir nicht alle Künstler gebunden“, so Fritz Habekuß, einer der Organisatoren. „Doch die Termine stehen fest.“ Freunde der Konzertreihe sollten sich daher den 4. und 18. Mai sowie den 1. Juni vormerken. Dann gibt es jeweils um 15 Uhr ein Frühlingskonzert in der Lindenberger Kirche.