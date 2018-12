Prignitz : Kreisumlage: Kreistag entscheidet im März

von Hanno Taufenbauch

28. Dezember 2018, 06:36 Uhr

Der Landkreis will die Kreisumlage senken. Dieser Schritt wird konkret vorbereitet. „Mit dem vor kurzem veröffentlichten und an die Abgeordneten versandten Entwurf des Nachtragshaushaltes 2019 wird der bisher eingeschlagene Weg der Entlastung der Kommunen“, fortgesetzt, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand werde Landrat Torsten Uhe den Abgeordneten vorschlagen, die Kreisumlage ab dem, nächsten Jahr von 45 auf 42,5 Prozent abzusenken, heißt es weiter. Genau diesen Wert hatte Uhe zuvor in seinen Gesprächen mit den Bürgermeistern und Amtsdirektoren in Aussicht gestellt.

Grundvoraussetzung bleibe allerdings, dass der Landkreis keine weiteren Rückstellungen für den Jahresabschluss 2018 bilden muss. Diese würde der Kreis für den Fall drohender Rechtsstreitigkeiten mit Kommunen einplanen. Mehrere Gemeinden hatten gegen die Kreisumlage aus verschiedenen Jahren Widersprüche eingelegt, mit Klagen gedroht. In Anbetracht solcher ungeplanten finanziellen Belastungen für den Kreishaushalt hätte der Landrat die Umlage 2019 nicht abgesenkt. Inzwischen haben die Gemeinden weites gehend ihre Widersprüche zurückgezogen.

Über den 1. Nachtragshaushalt wird der Finanzausschuss erstmalig in seiner Sitzung am 11. Februar beraten. Die Beschlussfassung durch den Kreistag wird für den 7. März angestrebt. Ende Mai sind Kommunalwahlen. Langfristig will der Kreis die Umlage weiter reduzieren.