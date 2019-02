Wittenberge : Kulinarisch Orient erleben

von svz.de

20. Februar 2019, 10:13 Uhr

Wir kochen, backen und genießen den Orient, unter diesem Motto steht ein Kurs, der am 6. März im Mehrgenerationenhaus in der Bürgermeister-Jahn-Straße beginnt. Treff ist von 13.30 bis 15.30 Uhr. Eine Ernährungsberaterin leitet den Kurs, der in elf Einheiten – eine davon zum Schnuppern – aufgeteilt ist. Er findet immer mittwochs zu der genannten Zeit statt. Anmeldungen und Informationen unter Telefon 03877/564226-30