Elbestädtchen lockt : Lenzen feiert vor dem Rathaus

1090-Jährige hat nächste Stadtjubiläum bereits im Visier, kleiner Testlauf für Handwerkermarkt kommt an.

von Doris Ritzka

29. Juli 2019, 12:00 Uhr

„Es ist zwar heiß, aber es weht ein angenehmes Lüftchen. So kommt doch eine ganze Menge“, freut sich Seniorchef Jürgen Schlede von der gleichnamigen Schlachterei, die es seit 1875 in der kleinen Elbestadt gibt. Am Wochenende ist diese direkt vor dem Lenzener Rathaus präsent, lädt mit ihren hausgemachten Offerten vom Grill zum Schlemmen ein. Stadtfest steht auf dem Plan und „es macht sich durchaus bemerkbar, dass dieses wieder auf dem Marktplatz stattfindet“, so der Seniorchef.

Und da werde es auch künftig seien Platz haben, versichert Mitorganisator Torsten Wagner. Einzig die Bauerei im vergangenen Jahr zwang zu einer Übergangslösung. Auch er zeigt sich recht zufrieden mit dem ersten Versuch, hier bis zum Stadtjubiläum 1100 Jahre Lenzen in zehn Jahren schrittweise immer etwas Neues anzubieten. „Mit dem kleinen Markttreiben sind wir jetzt gestartet, das in den Jahren natürlich noch wachsen soll.“

Als wahrer Magnet erweisen sich am Sonnabendnachmittag der digitalisierte Stummfilm zur 1000-Jahrfeier von 1929 und weitere Filme über Stadtjubiläen Lenzens. Zu Kaffee und Kuchen bzw. Gegrilltem wird vor dem Rathaus Film geguckt. „Da werden ab und an schon Erinnerungen wach. Mir gefällt es“, gesteht Edeltraut Rzehaanek. Auch Jane Kroll, die in Lenzen ein Geschäft betreibt, zeigt sich angetan von dem, was geboten wird.

Überaus gefragt am Wochenende: Lotte. Erstzulassung 1988 ist der Oldtimerbus der Firma Hülsebeck echt ein „Renner“. Inzwischen sitzt mit Kai-Uwe bereits die dritte Generation hier am Steuer. „Opa wäre stolz gewesen“, gesteht Margit Hülsebeck mit Blick auf ihren Sohn, der inzwischen das Familienunternehmen übernommen hat. Oft gelaufen sei der Oldie auf Rädern zu DDR-Zeiten und danach im Linienverkehr nicht. Er war die eiserne Reserve und später vom Komfort den Neuen nicht mehr gewachsen. Doch seine Zeit kommt jetzt. Allerdings bedarf es schon Gefühl und Kraft, um die alte Dame, der Kraftfahrer Hans-Georg Lamprecht einst den Name Lotte gab, zu chauffieren. Mit Stadtführerin Erika Otto an Bord geht es dann auch schon auf Tour in die Gefilde und Geschichte der Stadt bzw. der nahen Umgebung.

Sehr gut gefüllt war die Hauptwache auch am Samstagabend. Hier heizte die „TESTband“ aus Waren bei einem Open-Air-Konzert dem Publikum ein und animierte mit ihrem großen Repertoire an Hits die Besucher zum Tanzen. Gestern klang das Lenzener Stadtfest mit Auftritten der Löcknitztaler Musikanten und des in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiernden Frauenchors Lanz-Lenzen, Aufführungen der jüngeren Tanzgruppen des Lenzener Carnevals-Clubs sowie Stefan „Fischi“ Fischer, dem nach eigenen Angaben „größten Tenor aus Wipersdorf“, aus.