Auszeichnung : Lucy-Ann vertritt die Prignitz

Wirtschaftsjunioren Prignitz zeichnen die besten Teilnehmer beim Wissensquiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ aus

von Rene Hill

31. Januar 2018, 12:00 Uhr

Gerade freut sich Lucy-Ann Schulze mit ihren Mitschülern über ihren ersten Preis beim Wissensquiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ und das gute Abschneiden ihrer Schule, der Friedrich-Gedicke-Oberschule, da setzte Projektleiterin Ina Kaiser-Hagenow noch einen drauf: „Lucy-Ann, du bist nicht nur die Gesamtbeste, die beste Teilnehmerin deiner Schule und Schülerin der besten Klasse, sondern du fährst auch vom 23. bis 25. März nach Zwickau, wo du den Landkreis Prignitz beim diesjährigen Bundesfinale vertreten wirst.“ Jetzt ist die 15-Jährige sprachlos. Sie hatte sich beim Wissensquiz der Wirtschaftsjunioren gegen 202 Schüler als Siegerin durchgesetzt.

„Zum zweiten Mal haben wir das Quiz in der Prignitz durchgeführt“, so Ina Kaiser-Hagenow. Neun 9. Klassen aus der Friedrich-Gedicke-Oberschule, dem Gottfried-Arnold-Gymnasium, beide Perleberg, und der Freiherr-von-Rochow-Oberschule Pritzwalk haben sich in diesem Jahr beteiligt. „Wir wollen das Quiz an den Schulen etablieren “, sagt die Projektleiterin.

In sechs Themenkomplexen – Allgemeinwissen, Politik, Internationales, Finanzen, Ausbildung und Digitale Wirtschaft – mussten die Jungen und Mädchen 31 Fragen beantworten. Am besten kannten sich die Prignitzer Schüler in der Politik aus, die schlechtesten Ergebnisse gab es im Bereich Ausbildung.

Für Jutta Barfuß, Schulleiterin der Friedrich-Gedicke-Oberschule, ist das nicht unbedingt ein Manko. „Es ist eher ein Ansporn, sich in den Praktika, die die 9. Klassen absolvieren, allseitig zu informieren“, sagt sie.

Überhaupt ist Barfuß bei der Auszeichnungsveranstaltung stolz auf ihre Neuntklässler. Die Schule beteiligte sich das erste Mal am Wettbewerb und räumte richtig ab. Neben der Gesamtsiegerin kommen auch die Zweitplatzierte Louisa Dannehl und der Drittplatzierte Luis Dobrzinski von der Perleberger Oberschule. Und in der Klassenwertung belegten die Klassen 9 b und 9 a den ersten bzw. den dritten Platz. Das bedeutete gleichzeitig Urkunden und attraktive Sachpreise für die Einzelsieger – Smartphone, Tablet und Goggle Home mini – sowie 50 bzw. 150 Euro für die jeweilige Klassenkasse.

Platz zwei bei den Schulklassen und somit 100 Euro Preisgeld gingen an die Klasse 9.1 des Perleberger Gymnasiums. Die Wirtschaftsjunioren, um deren Vorsitzenden Roy Hartung, hatten gestern zur feierlichen Preisverleihung in das Geschäft „Lieblingsstücke“ eingeladen.

Die drei Schulen werden auch im kommenden Jahr mit dabei sein, das bestätigen die Schulleiter Jutta Barfuß und Veit Goralczyk-Pehl sowie Andreas Pilz, Lehrer an der Pritzwalker Oberschule. Für alle drei ist das Wissensquiz „eine ganz tolle Sache, bei der theoretisches Wissen gefragt ist und somit Kompetenzen auf dem Weg zum Beruf gestärkt werden“. „Und die attraktiven Preise sind auch Motivation für die Schüler“, sind sich die Pädagogen einig.

Lucy-Ann Schulz wird sich noch einmal intensiv mit den einzelnen Themenkomplexen befassen, um erfolgreich am Bundesfinale teilzunehmen. Ihr Vorgänger, der Pritzwalker Julian Schmidt, belegte im vergangenen Jahr Platz 11 bei dem Ausscheid.