Afd ohne Vorstand : Machtkampf in der AfD

Mitglieder wollen Vorstand abwählen. Ein Formfehler zwingt diesen zum Rücktritt. Landesvorstand bereitet Neuwahl vor.

Silvia Passow

15. November 2019, 14:59 Uhr

Der seit Monaten in der AfD Prignitz schwelende interne Machtkampf ist jetzt offen ausgebrochen und nimmt teils groteske Züge an. Fakt ist: Die AfD hat aktuell keinen Kreisvorstand. Gerüchte darüber gab es seit Wochen. Der bisherige Vorsitzende Wolfgang Heil will sich nicht äußern und verweist an den Landesvorstand. Dessen Pressesprecher Detlev Frye bestätigt gegenüber unserer Zeitung: „In der Tat hat der Kreisverband Prignitz im Moment keinen arbeitsfähigen Vorstand. Es wird innerhalb kürzester Zeit Neuwahlen geben.“

Offenbar gab es einen Putschversuch aus den eigenen Reihen. Mehrere Parteimitglieder berichten von einem Misstrauensantrag gegen den Kreisvorstand. Der Landesverband äußert sich dazu in einem Brief an die Mitglieder des Kreisverbandes. Das Schreiben liegt unserer Redaktion vor. Der Landesverband nimmt darin Bezug auf ein „Mitgliederbegehren“ zur Einberufung einer Mitgliederversammlung vom 1. September. Danach musste der Kreisvorstand diese bis zum 6. Oktober einberufen. Das Schreiben ist datiert vom 13. November – zwei Tage nach unserer Presseanfrage.

In dem Schreiben heißt es weiter, dass bei dem Mitgliederbegehren „die Abwahl des bestehenden und die darauffolgende Neuwahl eines Kreisvorstandes“, bezweckt worden sei. Am 3. Oktober habe der Kreisvorstand für den 2. November eingeladen, dabei aber keine Abschrift des Mitgliederbegehrens beigefügt. Deshalb sei davon auszugehen, „dass nicht alle Kreisverbandsmitglieder von der anstehenden Abwahl bzw. Wahl des Kreisvorstandes Kenntnis erlangen konnten“, erklärt der Landesverband – ein Formfehler.

Aus diesem Grund sei die Einladung nicht ordnungsgemäß erfolgt und die Frist zur Einberufung einer Mitgliederversammlung abgelaufen. „Somit gilt der gesamte Kreisvorstand der AfD Prignitz als zurückgetreten“, heißt es in dem vom Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz unterzeichneten Brief. Zur anstehenden Vorstandswahl wolle der Landesvorstand laut Bundessatzung einladen.

Dass sich ein Riss durch die Reihen in der AfD Prignitz zieht, ist für Beobachter seit dem Landtagswahlkampf unübersehbar. Ob der Direktkandidat Oliver Czajkowski, der seinen Einzug in den Landtag verfehlte, noch die volle Unterstützung des alten Vorstands hatte, ist fragwürdig. Seine Wahlkampfveranstaltung in Wittenberge verfolgte Wolfgang Heil beispielsweise nur aus der Ferne. Die Rbb-Dokumentation „Die Unerhörten“ legt nahe, dass der ursprüngliche Direktkandidat Jean-René Adam nicht aus eigener Überzeugung von seiner Kandidatur Abstand nahm und damit erst den Weg für Czajkowski frei machte. Auf der jüngsten Kreistagssitzung begrüßten sich die vier anwesenden Fraktionsmitglieder nicht gegenseitig, wechselten kaum Worte miteinander.

Die Facebookseite „Unterstützer AfD Prignitz“ vom 6. November zeigt ein Bild Wolfgang Heils und seines Stellvertreters René Adam. Beide Fotos sind durchgestrichen. Es gibt den Hinweis, dass die Partei keinen Kreisvorstand habe. Wolfgang Heil kommentiert darunter, dass sie weiter für die Partei aktiv seien. Stefan Kuhs kommentiert: „In fast jeder Sitzung der AfD geht es ausschließlich ums Geld und Personalwechsel. Sie ist durchtrieben von internen Zerwürfnissen und Streitereien bis auf‘s Blut.“

Parallel dazu gibt es die Facebookseite „Stammtisch AFD Prignitz“. Dort werden Vorwürfe gegen das Parteimitglied und den Kreistagsabgeordneten Thomas Schlaffke erhoben. Gegen ihn soll ein Parteiausschlussverfahren laufen, wie mehrere Mitglieder mehrfach bestätigt haben. Eine Anfrage dazu kommentiert Pressesprecher Detlev Frye wie folgt: „Zu laufenden Schiedsgerichts-Verfahren kann der Landesvorstand keine Auskunft geben, da auch der Landesvorstand erst im Fall eines Schiedsspruchs informiert wird.“