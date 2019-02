von svz.de

11. Februar 2019, 10:16 Uhr

Eine neue Ausstellung eröffnen die KunstFreunde Pritzwalk am 15. Februar um 19 Uhr in ihrer Galerie in der Museumsfabrik. Zu sehen sind bis zum 29. März über 20 Arbeiten des Leipziger Künstlers Matthias Ludwig. Der Kunstverein ehrt mit der Schau den in Dahme geborenen Künstler zu seinem 50. Geburtstag.