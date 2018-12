Perleberg : Mehrkosten durch Europas Datenschutz

von René Hill

28. Dezember 2018, 06:34 Uhr

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung hat in den vergangenen Wochen und Monaten auch die Perleberger Stadtverwaltung beschäftigt. Wie Bürgermeisterin Annett Jura in der Stadtverordnetenversammlung informierte, musste ein entsprechendes Datenmanagementsystem eingeführt werden. Dieses verursachte zusätzliche Kosten von 80 000 Euro, die durch den kommunalen Haushalt zu deckeln sind, da sie nicht von der EU übernommen werden. „In den nächsten Jahren wird der Haushalt jährlich mit 10 000 Euro für die Wartung belastet“, so die Bürgermeisterin.