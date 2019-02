Wittenberge : Mit Frauen in Slowenien beten

von svz.de

20. Februar 2019, 10:14 Uhr

Frauen, Männer und Kinder sind herzlich eingeladen am Freitag, dem 1. März, zu um 18 Uhr in das evangelische Gemeindehaus in der Perleberger Straße 24 zu kommen. „ Kommt, alles ist bereit!“, unter diesem Motto findet in diesem Jahr im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche der Weltgebetstag statt. Frauen aus Slowenien haben die Lieder und Texte vorbereitet. „Der Weltgebetstag lädt uns ein, mit den Frauen in Slowenien zu beten, zu singen und uns dafür einzusetzen, dass Gottes Einladung zu erfülltem Leben alle erreicht. Als Sinnbild dafür steht der gedeckte Tisch, an dem Platz für viele ist, und an dem es zum Ausklang köstliche Speisen nach Rezepten aus Slowenien in fröhlicher Gemeinschaft zu verzehren gilt“, so die evangelische Gemeinde in Wittenberge.