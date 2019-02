Wittenberge : Neue Touren im Programm

von svz.de

14. Februar 2019

Zwei naturkundliche Führungen hat der Kultur- und Tourismusbetrieb Wittenberge in diesem Jahr neu in sein Programm aufgenommen. Die Touren finden am 27. April und 12. Oktober statt. Auch die wieder ins Angebot aufgenommenen Hildegard von Bingen-Abende erfreuen sich eines großen Zuspruchs, wie die Touristinformation mitteilte. So sei auch der Zusatztermin für den von Bingen-Abend am 30. März bereits voll ausgebucht. Ein weiterer Termin ist dann der 9. November.