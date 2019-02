von svz.de

14. Februar 2019, 10:47 Uhr

Am Sonntag findet ein regionaler Begrüßungsgottesdienst von Gérôme Kostropetsch statt. Er befindet sich im Entsendungdienst. Daran nimmt Superintendentin Eva-Maria Menard teil. Beginn ist um 14 Uhr

in der St-Katharinen-Kirche in Lenzen. Im Anschluss gibt es ein Kaffeetrinken im Gemeindesaal.