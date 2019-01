Perleberg : Neues Angebot: Die bunte Kiste

von svz.de

16. Januar 2019, 10:10 Uhr

Mit einer neuen Veranstaltungsreihe startet das CJD ins Jahr 2019. Am 23. Januar findet erstmals das monatliche Bastelangebot „Die bunte Kiste“ in den Räumen in der Reetzer Straße 73 statt. Beginn ist immer um 15 Uhr. Der erste Basteltreff steht unter dem Motto „Lichtermeer“. Es wird um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 03876/783433 gebeten. Kinder sollten in Begleitung eines Erwachsenen kommen.