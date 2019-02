Prignitz : Oberschule hat am meisten Platz

von Hanno Taufenbauch

21. Februar 2019, 07:53 Uhr

Der Landkreis hat die maximale Kapazität für siebente Klassen und Schüler an den Gymnasien sowie den Oberschulen in seiner Trägerschaft festgelegt.

Demnach würden die meisten Schüler an der Oberschule Perleberg Platz finden. Hier können in fünf Klassen bis zu 125 Schüler aufgenommen werden. Die Gymnasien Perleberg und Wittenberge bieten Platz für jeweils bis zu vier Klassen und 108 Schülern. Hingegen können am Gymnasium Pritzwalk maximal drei Klassen mit bis zu 81 Schülern eröffnet werden. Die Oberschule Wittenberge kann 96 Schüler in vier Klassen aufnehmen. Die Oberschule Glöwen befindet sich in Trägerschaft der Gemeinde Plattenburg. Über die tatsächliche Klassenbildung entscheidet das Staatliche Schulamt in Neuruppin. Das Verfahren dazu läuft in den kommenden Wochen.